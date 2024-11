BJK Cup Finals 2024 Romania rimontata | sarà il Giappone a sfidare l’Italia ai quarti

Leggi su Sportface.it

conosce la sua avversaria neidi finale di BJK Cupe non– come probabilmente ci si attendeva – alla vigilia, la, bensì il. Gran bella impresa da parte della squadra guidata dall’ex top-10 Ai Sugiyama, che in rimonta è riuscita a imporsi in questa prima sfida che ha aperto ledi Malaga. Il primo singolare è andato facilmente alle rumene, grazie alla solida vittoria di Ana Bogdan nei confronti della veterana Nao Hibino con il punteggio di 6-2 6-4. Il compito di chiudere i conti spettava alla numero uno Jaqueline Cristian, ma la n°73 della classifica WTA si è fatta sorprendere da Ena Shibahara, classe ’98 e n°135 del ranking, con lo score di 6-4 7-6(2). Al doppio decisivo prevale la coppia composa da Aoyama e Hozumi per 6-1 7-5 su Niculescu/Ruse.