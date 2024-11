Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura suona la sesta. Stracciato Valdarno

Green LeSpring 61 Cmb47 GREEN LESPRING: Cerri, Capodagli 12, Caredio, Morettini 5, Rapè, Valentino 8, Masini 2, Chiti 5, Maffei 8, Michelotti 10, Papa, Cherkaska 11. All.: Ferretti. CMB: Azzola 2, Bizzarri 6, Sontse 10, Campagnano 3, Tognaccini 3, Morandini, Stefanini 5, Trapani 2, Chiosi, Viticchi 16. All.: Viticchi. Arbitri: Landi di Pontedera e Barone di Ponsacco. Note: parziali 11-14, 28-30, 44-34. LUCCA - Il Green LeSpringlasinfonia, battendo, al "Palatagliate", anche il Cmb. Il match. Le biancorosse non partono molto bene e si trovano costrette ad inseguire il risultato con un inizio lento, con qualche imprecisione di troppo. Le ospiti vanno avanti con Bizzarri, ma Capodagli e Cerkaska rispondono.piazza un mini-break con Stefanini da tre e Sontsa per chiudere sul 11-14.