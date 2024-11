Thesocialpost.it - Auto sbanda e si schianta nel fosso: uomo muore sul colpo

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 62 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 14 novembre a Milzano. Secondo le prime informazioni, il 62enne era alla guida di un’che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada finendo in unlungo la SP64.L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18:00, con l’intervento immediato di duemediche e un’ambulanza. Nonostante i tempestivi soccorsi, i tentativi di rianimare l’si sono rivelati purtroppo inutili. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Iseo.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il 62enne abbia perso il controllo del veicolonomamente. Le indagini della polizia stradale proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto.