Thesocialpost.it - Allerta meteo 15 novembre: temporali e freddo al Nord

gialla per domani, venerdì 15. La Protezione civile ha diramato un avviso per quattro regioni del Sud Italia. Un fronteattraversa l’Italia, portando un calo delle temperature e venti settentrionali. Le nevicate locali interessano le aree centro-settentrionali dell’Appennino. La perturbazione raggiungerà il Meridione e la Sicilia nelle prossime ore, creando condizioniinstabili.Leggi anche:, vortice di aria fredda sull’Italia: temperature in forte calo e ancora piogge daa SudLe regioni a RischioDomani, la Protezione civile ha dichiaratogialla per rischio idraulico, idrogeologico ein Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata. Le autorità avvertono i cittadini di prestare attenzione. Le previsioni indicanoe possibili disagi.