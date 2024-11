Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio che elon musk ha attaccato criticato I magistrati italiani sulla questione migranti Albania affermando che devono andarsene scatenando molte polemiche dirle Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene replicare al magnate l’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione il capo dello Stato Ha poi fatto un invito per che si rispetti la tormenta degli altri stati sempre venuta anche l’associazione Nazionale magistrati secondo quello Max intromette indebitamente è il governo glielo lascia fare Torniamo a parlare del maltempo andata ha colpito la Sicilia a Torre archirafi frazione di Riposto in provincia di Catania le strade si sono trasformate in più in sotto una pioggia battente diverse autovetture senza pass bordo sono stati trascinati in mare dalla Furia dell’acqua non risultano dispersi ad Aci Sant’Antonio i pompieri sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente sott’acqua Inoltre hanno Forse alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto ad Acireale Una persona è stata tratta in salvo in un’abitazione allagata Sono due le persone padre e figlio ho finite nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni margarete spada originaria della provincia di Siracusa avvenuta nell’ambito di una rinoplastica si tratta dei titolari del centro medico didove la ragazza si è sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale i due sarebbero medici Dalle indagini emerge che nella struttura non è stato trovato alcun documento cartella clinica o registrazione relativo all’intero un paziente ha tentato di aggredire un infermiere a Napoli nell’ ospedale vecchio Pellegrini è stato bloccato da un poliziotto la gente allertato dal collega in servizio nel trapezio ospedaliero ha fermato l’uomo alcune contusioni al Volto il prefetto di Napoli Michele di Bari ha sottolineato che la presenza della polizia nei presidi ospedalieri continuerà a essere garantita tutela del personale sanitario in servizio un altro infermiere e ho preso a pugni da un sedicenne al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia vedi più nel mondo della scuola per cambiare le regole sulla pensione Marcello Pacifico presidente nazionale ANIEF sta partendo dal mondo della scuola abbiamo recepito facendo le assemblee veramente non è più possibile che la scuola italiana si è rappresentata per il 60% dove 50 dirittura più di 235 mila over 60 nelle forze di polizia in continuo ad andare in pensione a 60 anni 40 anni di lavoro e di studio sono più che sufficienti Bisognerebbe riconoscere il bar per chi lavora a scuola e bisognerebbe anche riconoscere il riscatto gratuito degli anni di laurea così come avviene per gli ufficiali delle forze armate è un titolo necessario per poter lavorare ed è importante valorizzare e dare un segnale sulla importanza di chi è come educatore lavora nella nostra scuola ci fermiamo qui Buon pomeriggio e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa