Lapresse.it - Ue, eurodeputata romena di ultra-destra fa benedire l’Eurocamera: “Satana è qui”

Leggi su Lapresse.it

L’europarlamentare del partito di‘S.O.S. Romania’ Diana Iovanovici-Sosoaca è stata vista al Parlamento europeo di Bruxelles assieme a un sacerdote ortodosso intento ala sede dele intonare preghiere. Poco prima erano riuniti in una stanza in preghiera. L’si era già contraddistinta nella plenaria di luglio per aver interrotto la seduta con urla e improperi, ostentando due icone sacre, indossando una museruola e portando dei sacchi di plastica neri. Comportamenti che le sono costati l’espulsione dall’Aula. La protesta era nata quando la presidente dei liberali Valérie Hayer aveva proposto di includere il diritto all’aborto nella carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Già in quell’occasione a Strasburgo, da fervente cristiana, aveva proposto di portare un sacerdote per “” e “purificare” il Parlamento europeo.