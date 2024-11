Ilgiorno.it - Trovato un cadavere per strada a Milano: l’allarme all’alba in via Bastia

Il corpo senza vita di un uomo di 45 anni è stato rinvenuto mercoledì mattina in via, alla periferia meridionale diè scattato alle 6.30 e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della Questura e il personale del 118, che ha constatato il decesso. Ilè statopere in base ai primi accertamenti il quarantacinquenne era senza fissa dimora. Il decesso sarebbe da ricondurre a causa naturali.