Tananai al PalaSele di Eboli | tutto pronto per l’unica tappa campana del Calmocobra Live 2024

Con il lancio del nuovo album “”,si prepara a portare la sua musica in tutta Italia con il, un tour che lo vedrà protagonista sui palchi italiani per un mese. Il 15 novembre approderà aldiin Campania e la sua prima esibizione nella regione.Sul palco,sarà affiancato da una band affiatata: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.Insieme interpreteranno i successi storici dell’artista e i brani inediti di, in uno spettacolo che riflette l’atmosfera e il messaggio del disco.Ph Giuseppe AntonelliLa scenografia si trasforma in una strada con segnaletica, marciapiedi e una panchina, simbolo del viaggio personale e artistico di, all’insegna della crescita e del desiderio di rallentare per apprezzare il presente.