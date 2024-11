Sinner-Medvedev in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Jannikse la vedrà contro Daniilnel terzo match di round robin delle ATPdi. Qualificazione alle semifinali a un passo per il numero uno al mondo, chiamato però ad un ultimo sforzo, anche per garantirsi il primo posto del girone. Controsarà sufficiente vincere un set, ma ovviamente l’azzurro andrà a caccia della vittoria, la terza nel torneo dopo quelle contro Fritz e De Minaur, l’ottava contro il russo, che ha sconfitto in sette degli ultimi otto precedenti.scenderà in campo con i favori del pronostico, tuttavianon va sottovalutato, specialmente se la sua versione sarà quella mostrata contro De Minaur.RISULTATI E CLASSIFICHETABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYscenderanno in campo giovedì 14 novembre non prima delle ore 20:30.