Silvio Garattini compie 96 anni | La mia ricetta? Salto il pranzo e cammino 5 km al giorno In Italia? Troppi farmaci e poca prevenzione

, oncologo e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, ha compiuto 96. Come ogni persona longeva che si rispetti, chiarisce innanzitutto che «non c’è una» per arrivare così in là con l’età. Ma non nega che avere delle buone abitudini di vita ha il suo peso. «5 chilometri alil, la sera antipasto, primo e dolce, e cerco di alzarmi da tavola con un po’ di appetito, come si diceva una volta. Quello che conta è ciò che si mangia nell’arco della giornata. Mentre per la mente è importante mantenere i rapporti sociali», racconta al Corriere della Sera. Altro aspetto fondamentale che sottolinea è la, su cui il nostro Paese scricchiola. «Scarsa»Quanto al mondo della sanità infatti riconosce, a colloquio con Fabio Paravisi, che «il servizio sanitario nazionale funziona, altrimenti nessuno avrebbe i soldi per pagarsi un trapianto d’organi o una chemioterapia: è un bene che dobbiamo preservare.