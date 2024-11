Gaeta.it - Sequestrato quantitativo di cannabis in una scuola di Cirò Marina: l’intervento della Polizia locale

A, nel crotonese, è stata effettuata un'operazione diche ha portato al sequestro di una consistente quantità diall'interno di un istituto scolastico. L'azione dei gi agenti è stata avviata a seguito di segnalazioni riguardanti accessi non autorizzati nella, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza dell'area.L'allertadirigente scolasticaL'indagine ha preso forma dopo la denuncia di Graziella Spinali, dirigente scolastica dell'istituto. La Spinali ha segnalato la presenza di individui estranei all'internostruttura scolastica in orari non autorizzati, causando preoccupazione tra il personale e i genitori degli studenti. L'episodio ha sollecitato una risposta tempestiva dalle forze dell'ordine, con l'obiettivo di monitorare e proteggere il plesso scolastico.