Ridley Scott il regista che racconta il nostro mondo creandone altri

Versatile, visionario, originale; in due parole,. Ilbritannico, da domani nelle sale con Il Gladiatore II, sequel del celebre lungometraggio del 2000, è noto per la capacità di catapultare lo spettatore in universi paralleli o versioni alternative della nostra realtà, nelle quali ritrovare elementi delvissuto che vadano oltre le differenze visibili.Le ambientazioni, sempre diverse, sempre elemento vivo e fondamentale allo sviluppo della trama, sono probabilmente il vero punto di forza dei suoi film. I personaggi da lui creati si muovono in contesti diversi eppure simili, ritrovandosi in situazioni in apparenza agli antipodi, eppure, per certi versi, analoghe. Che si tratti della Roma imperiale o degli Stati Uniti del futuro, poco importa. L’essere umano narrato dalotta e si fa strada tra le avversità, per salvare la sua specie, i suoi casi o, semplicemente, se stesso da unostile, che tenta di fagocitarlo, senza mai riuscirci davvero.