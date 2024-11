NBA Gregg Popovich colpito da un lieve ictus lo scorso 2 novembre

Leggi su Sportface.it

Una settimana fa i San Antonio Spurs annunciavano che il proprio head coachsarebbe stato out a tempo indefinito dopo un problema di natura medica. Oggi, la franchigia texana in un comunicato ufficiale entra più nei dettagli: lo storico allenatore degli Spurs è rimasto vittima di unepisodio ischemico in data 2al Frost Bank Center.– si legge nella nota – ha già iniziato un programma di riabilitazione e dovrebbe riprendersi completamente. Al momento, però, non si è in grado di determinare una data per il possibile rientro in panchina. Wembanyana e compagni continueranno ad essere allenati da Mitch Johnson. NBA,da unloSportFace.