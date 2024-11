Musk | Spero d' incontrare Mattarella

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.26 In una dichiarazione diffusa all'Ansa dal suo referente in Italia, Elonsi augura "che le relazioni Stati Uniti e Italia siano sempre più forti e auspica d'presto il presidente della Repubblica,". "Rispetto il Presidente e la Costituzione italiana,come ribadito in un'amichevole conversazione" con la premier Meloni."Tuttavia -dice- la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla Costituzione italiana. Quindi da cittadino continuerò a esprimere liberamente le mie opinioni".