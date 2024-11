Metropolitanmagazine.it - Margaret Spada morta a ventidue anni dopo una rinoplastica: aveva scelto il chirurgo su TikTok

era arrivata a Roma da Lentini, provincia di Siracusa, lo scorso 4 novembre. Il motivo della trasferta era lada lei tanto desiderata e, infine, prenotata. Un trattamento estetico delicato, ma oramai quasi all’ordine del giorno per unplastico. Eppure, qualcosa è andato storto durante l’intervento, e lanne siciliana ha perso la vita. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, coordinati da Erminio Amalio, la ragazza era arrivata nella Capitale in compagnia del fidanzato. Il centro medico, situato in zona Eur, era stato selezionato attraverso un’inserzione sui social; scrollando su, la giovane era rimasta colpita da un contenuto pubblicitario edeciso di fissare un appuntamento, per poi procedere con l’operazione.: il malorel’anestesiaa seguito di unaIl 4 novembre, dunque,si era presentata all’indirizzo giusto per sottoporsi alla, costata tremila euro; la sponsorizzazione tramite social prometteva risultati in soli venti minuti.