Notizie.com - La criminalità organizzata sta reclutando sempre più minori, l’intelligence: anche gli omicidi diventano challenge

L’Europol ha lanciato l’allarme sul reclutamento dei minorenni da parte della: i videogame utilizzati per insegnare a sparare., missioni, ricompense. E poi emoji, promesse di guadagni e linguaggio business. Tecniche di fascinazione messe in atto dallache puntano a giovani e giovanissimi da reclutare. È la gamification, il fenomeno messo nel mirino dall’Europol.Lastapiùgli(CANVA FOTO) – Notizie.comL’Agenzia di sicurezza con sede a l’Aia, nei Paesi Bassi, ha elaborato un documento di intelligence, che Notizie.com è riuscita a visionare, intitolato The recruitment of young perpretators for criminal networks. I dati raccolti sono allarmanti: ragazzi tra i 13 ed i 17 anni sono reclutati sistematicamente dalle organizzazioni criminali in praticamente tutti gli affari illegali.