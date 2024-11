Gaeta.it - John Krasinski nominato uomo più sexy del mondo 2024 secondo People: le sue reazioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il riconoscimento dell’piùdelè un evento annuale che genera attenzione mediatica e curiosità nei fan. Quest’anno, l’attore e registaha conquistato il titolo, un onore che è stato ufficialmente annunciato dalla rivista, noto per le sue doti artistiche non solo in recitazione ma anche nella regia, ha rivelato le sue emozioni in merito a questo importante traguardo, gestendo con umorismo e stupore la notizia.La reazione dialla notiziaQuandoha appreso di essere stato scelto comepiùdelper il, ha descritto il suo stato d’animo come “un immediato blackout”. La sua reazione sincera ha mostrato sorpresa e incredulità, evidenziando come non si fosse mai aspettato di ricevere tale titolo.