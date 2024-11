Lanazione.it - I maestri del giornalismo. Focus su Oriana Fallaci

Prosegue la rassegna ’Idel’, nell’ambito dei ’Martedì del Vieusseux’ con l’appuntamento di domani dedicato a. Organizzata dal Gabinetto Scientifico Letterario nella Sala Ferri, in Palazzo Strozzi, è dedicata aldi ieri e di oggi, in un momento storico di grande trasformazione del panorama informativo. Tutti gli incontri si svolgono alle 17,30 e sono a ingresso libero. Domani Anna Gorini, autrice del libro ’Una straordinaria antipatica.giornalista e scrittrice’ (Carocci), sarà in dialogo con Riccardo Nencini e Olga Mugnaini de La Nazione. Giornalista e scrittrice, prima donna italiana ad andare al fronte come inviata speciale,ha scritto le vicende che hanno segnato il secondo Novecento e ce ne ha fatto conoscere i protagonisti, ha colto lo spirito del tempo e lo ha consegnato a una narrazione importante, attraverso un originale linguaggio giornalistico e letterario.