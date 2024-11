Lanazione.it - “I Cammini dell'Acqua. Al via il bando di Publiacqua

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 novembre 2024 – Ha preso il via ieri l'edizione 2024 deldi Publi“I” aperto a Comuni, Enti Locali, Associazioni e soggetti senza scopo di lucro che hanno quale oggetto la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale e naturale. Ilva quindi a sostenere progetti specifici di varia natura ma che hanno in comune l'obiettivo di essere finalizzati a contribuire allo sviluppo di una cultura responsabilea risorsa idrica. Questo attraverso la valorizzazione e la fruizione di luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico come fonti, sorgenti e torrenti, ma anche di luoghi legati ad elementi culturali, sociali e di folklore locale pertinenti dalla presenza. “Con questo- ha commentato il presidente di Publi, Nicola Perini - diamo continuità a un impegno concreto verso i nostri territori, con particolare attenzione a quelli montani.