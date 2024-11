Claudio Amendola ‘Il Patriarca 2’ e l’autobiografia | Un ringraziamento a mia madre

Leggi su Funweek.it

Da venerdì 15 novembre debutta, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione de Ilconriprende dunque i panni di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, oltre a quelli di regista. In questa seconda stagione, Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo sembra aver ritrovato un equilibrio. Al suo fianco restano i suoi alleati più fidati: la moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, la figlia Nina (Giulia Schiavo), e l’avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio), marito di Nina. Tuttavia, dietro la facciata di stabilità, si nascondono pericolosi intrighi: Nemo non sa ancora che Mario, il suo uomo di fiducia, è in realtà l’assassino di Carlo. Un segreto così devastante che, se svelato, potrebbe far crollare tutto ciò che ha costruito.