Christopher Nolan, anche Lupita Nyong'o nel cast del nuovo film del regista di Oppenheimer

L'attrice premio Oscar è l'ultima new entry nel riccocostruito dal cineasta britannico.'o è l'ultimo nome illustre ad unirsi alstellare del prossimodi. Oltre alla star di 12 anni schiavo, erano già stati ufficializzati i nomi di Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway. Al momento, ilè ancora senza titolo e avvolto nel mistero. Universal non ha ancora commentato l'ingresso neldi'o. Le riprese dovrebbero prendere il via ad inizio 2025, in attesa di scoprire qualcosa di più sui dettagli e il genere cinematografico al quale si approccerà questa volta, che sta scrivendo e dirigerà ilper Universal Pictures, .