Capolona rifiuti | da un incontro una riprogrammazione per risolvere criticità

Arezzo, 13 novembre 2024 – L’Amministrazione Comunale diha tra i suoi obbiettivi primari l’attenzione all’ambiente, in cui si inserisce il servizio dei, così continuano gli incontri con ATO e SEI per guardare allee cercare soluzioni. “Il Comune da una parte lavora sul continuo monitoraggio dell’abbandono e depositollato dei, dall’altro cerca di dare al cittadino attraverso Ato e il gestore a cui è affidato il servizio , postazioni di raccolta idonee , ma continuando anche a richiedere da anni un contributo per quei comuni virtuosi che hanno raggiunto percentuali alte di differenziata, grazie ai cittadini virtuosi, ai quali è giusto restituire agevolazioni per l’impegno messo“ afferma il Sindaco Mario Francesconi, reduce, con l’Assessore Daniele Pasqui , da unin Provincia con Ato e Sei Toscana.