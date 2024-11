361magazine.com - Bonus 100 euro: ampliati i beneficiari

Arriverà con la tredicesimaBuone notizie per ilNatale di famosi 100. La cifra arriverà con le tredicesime ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila.“Il governo ha sempre voluto ampliare i”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, “e quindi ha cercato le risorse per includere parte di chi era rimasto fuori all’inizio”, come le famiglie monogenitoriali.Leggi anche: Bridget Jones – Un amore di ragazzo: la saga continua“Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere ilbasterà avere almeno un figlio a carico”, spiega è il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo all’indomani dell’approvazione della norma in cdm.“Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell’anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare.