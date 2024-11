Gaeta.it - Attivisti pro Palestina occupano la sede della Leonardo a Torino per denunciare la situazione a Gaza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gruppo diproha preso d’assalto laS.p.A. a, situata in Corso Francia, con l’intento di portare alla luce la loro posizione contro lain. I manifestanti affermano di voler attirare l’attenzione sulla presunta complicità dell’azienda italiana nel conflitto israelo-palestinese, in particolare sulla violenza attuata nei confrontipopolazione palestinese.L’azione e le motivazioni degliGlihanno spiegato che l’occupazioneè stata organizzata per “bloccarla” e“la complicità con il genocidio in corso a” perpetrato dallo Stato di Israele. Tramite un video diffuso online, hanno messo in evidenza la loro protesta, sottolineando il desiderio di interrompere le operazioni di un’azienda che, secondo loro, ha legami diretti con il conflitto.