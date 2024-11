Calciomercato.it - Ancelotti scippa la Roma: plusvalenza immediata

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime di calciomercato coinvolgono il Real Madrid in ottica sessione di gennaio. Possibile affare coi Friedkinè in bilico, a rischio esonero. A meno di sorprese, comunque, allenerà il Real Madrid non oltre il prossimo giugno. Florentino Perez ha già un accordo di massima col sostituto, ovvero Xabi Alonso. Ecco spiegati i no dello spagnolo nella scorsa primavera ai vari Bayern Monaco e Liverpool.fa spesa in casa(LaPresse) – calciomercato.itQuestione allenatore a parte, un po’ come la Juventus anche il Real è atteso protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Anche alle ‘Merengues’ occorrerà almeno un difensore, visto il grave infortunio accorso a Militao.Nella gara casalinga contro l’Osasuna, il brasiliano ha subito la rottura completa del legamento crociato anteriore con interessamento di entrambi i menischi della gamba destra.