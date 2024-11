Zonawrestling.net - WWE: Chance titolata per Sheamus, affronterà Bron Breakker nel prossimo Raw

Nel corso dell’episodio di Monday Night Raw di ieri notte interessanti sviluppi riguardo il titolo intercontinentale detenuto da. Il campione, nel corso di un recente episodio di WWE Speed aveva affrontatocon il match terminato in parità per raggiungimento del tempo limite, ossia 3 minuti. Dopo il match una rissa tra i due con gli addetti WWE che sono dovuti intervenire per separarli. Ecco gli sviluppi visti nel corso dello show rosso.vsIeri notte a Raw, durante un segmento di backstage,ha spiegato che il suo obiettivo era conquistare anche il WWE Speed Title in quanto “uomo più veloce del roster” e che ora avrebbe avuto due cinture in vita se non fosse stato per quel “brutto e stupido idiota di”. Il Celtic Warrior si è palesato poco dopo dicendo cheè solo uno sbruffone e “chiedendogli” se ha le palle di mettere in palio l’IC Title, titolo che non ha mai conquistato in carriera.