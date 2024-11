Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Aurora Tropea e Mario Verona lasciano il trono over

La stagione 2024-2025 deldisi sta rivelando piena di colpi di scena. Dopo tre mesi dall’inizio delle registrazioni, la produzione ha deciso di non richiamare alcuni dei volti noti del parterre. Tra loro,, che ha risposto a un fan su TikTok con un enigmatico messaggio: “Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”. La risposta ha fatto pensare a un addio definitivo. Ancheha lasciato lo show per seguire il cuore, invaghendosi di Giovanna Gemma. L’amore tra i due è nato lontano dai riflettori, come confermato nell’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. Ecco i dettagli delle loro uscite dal programma.news: il messaggio d’addio diha lasciato i fan dicon molte domande.