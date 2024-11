Gaeta.it - Turkish Airlines festeggia dieci anni di operatività sulla rotta Catania-Istanbul

Facebook WhatsAppTwitter Lache collegacompiee questo traguardo segna non solo un successo per, ma anche un importante passo avanti nel promuovere il turismo e le relazioni culturali tra Sicilia e Turchia. Ömer Faruk Sönmez, vice president of sales per il Sud Europa della compagnia aerea, ha commentato l’importanza di questoversario, evidenziando come il collegamento aereo favorisca gli scambi economici e la crescita del turismo nelle due regioni.L’importanza dellaInaugurata nel 2014, laha svolto un ruolo cruciale nell’incrementare i flussi turistici non solo tra queste due città, ma anche verso altre destinazioni globali grazie all’hub di. Infatti, il collegamento permette ai passeggeri di raggiungere facilmente altre località, sia in Asia che in Europa.