Slovenia-Norvegia | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Lega B di Nations League 2024/2025. Si affrontano due delle tre capoliste del raggruppamento, per cui una vittoria consentirebbe ad una di queste di mettersi in una posizione privilegiata per conquistare il primato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono in gran forma ed arrivano a questo importante scontro con sette punti. Eppure l’avventura in Nations League non era partita bene visto la sconfitta patita inper 3-0. Ma poi la Nazionale di Matjaz Kel si è ripresa inanellando due vittorie e un pareggio.Nonostante l’ultima pesante sconfitta patita in Austria per 5-1, i norvegesi rimangono in corsa per il primo posto che da accesso alla Lega A, grazie ai sette punti racimolati nelle prime tre partite.