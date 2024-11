Oasport.it - Sci alpino, riusciranno le slalomiste azzurre ad uscire dall’aurea mediocritas?

Dopo l’antipasto di Soelden, la Coppa del Mondo di sciritorna questo fine settimana e praticamente non si fermerà più fino al mese di marzo, con l’unico intervallo dei Mondiali. Si riparte da Levi, dove in programma sabato c’è uno slalom femminile, con Mikaela Shiffrin grandissima favorita visto che la concorrenza non è così numerosa e con un’Italia che cercherà di partire al meglio in una stagione che deve essere quella della rinascita per le.Purtroppo negli ultimi anni la squadra azzurra di slalom femminile ha fatto veramente tanta fatica. Sono davvero rarissimi i lampi di luce in un periodo davvero buio per le atlete italiane, finite davvero nelle retrovie della specialità. Nelle scorse stagione era già un grande traguardo qualificarsi per la seconda manche, con lefinite a partire nell’ultimo gruppo di merito delle prime trenta o addirittura con pettorali ancora molto più alti.