Robocop – La nuova serie tv di Amazon manterrà l’irriverenza dell’originale?

“Vivo o morto, verrai con me.” Quando si tratta di, la maggior parte dei fan del classico frullatore di generi del 1987 di Paul Verhoeven probabilmente sceglierebbe la morte. È come Jurassic Park, dove un film originale e geniale ha dato vita a un’impresa di mucche da mungere che non si è mai nemmeno avvicinata all’alta qualità inizialmente mostrata. Intelligente, violento e pieno di antagonisti memorabili quanto il protagonista,non è stato solo uno dei migliori film del 1987, è stato uno dei film d’azione di alto livello in assoluto degli anni ’80.La differenza è chenon è mai stata davvero la mucca da mungere come Jurassic ha ripetutamente dimostrato di essere. Quindi, quando è stato annunciato che James Wan sarebbe stato il produttore esecutivo di unadi riavvio diper, sono sorte domande sul perché.