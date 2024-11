Ilrestodelcarlino.it - Pagine di Bach e Paganini. Ion Mihai si esibisce nel duomo di Cervia

In occasione del patrono di(San Paterniano), stasera alle 21 Ion(nella foto), musicista legato alla Young Musicians European Orchestra, si esibirà nelin piazza Garibaldi. Il programma della serata comprende la ’Partita n.2 in Re minore’ di, il ’Nocturne per violino solo’ di Saariaho, la ’Sonata n.2 a Jacques Thibaud’ di Ysaye e ’Introduzione e variazioni in Sol maggiore per violino solo’ di. Biglietto: 5 euro acquistabile in concattedrale da un’ora prima del concerto.