Thesocialpost.it - Megan Fox aspetta il quarto figlio, il primo con Machine Gun Kelly. E lo annuncia così

Leggi su Thesocialpost.it

Fox è incinta. L’attrice e modella hato la gravidanza con uno scatto pubblicato sul suo profilo social, in cui la 38enne mostra il pancione per la prima volta. La modella e attrice, già madre di tre figli avuti dall’ex marito Brian Austin Green,ora ilcon ilGun(Colson Baker), il quale ha anch’egli una figlia, Casie, nata dalla sua precedente relazione.Fox hato la gravidanza attraverso un post sui social, accompagnato da una citazione dal brano di MGK, Last November, che parla dell’esperienza di un aborto spontaneo che la coppia ha affrontato insieme. Il pezzo è parte della colonna sonora del post e il titolo stesso richiama quel momento doloroso, reso pubblico per la prima volta da MGK durante i Billboard Music Awards 2022, quando dedicò la sua performance di Twin Flame ae al “bambino non ancora nato”.