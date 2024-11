Lapresse.it - Manovra, stop a compensi oltre 50 mila euro dall’estero ai politici

ai maxi-da parte di Stati esteri a ministri. Lo prevede un emendamento di Fratelli d’Italia allacome norma “anti-conflitto di interessi”. La proposta firmata dalla deputa Alice Buoguerrieri, visionata da LaPresse, prevede che “i componenti del Governo, i parlamentari della Repubblica, i Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e i membri del Parlamentopeo spettanti all’Italia, non possono percepireannui lordi superiori, complessivamente, ad50.000, se derivanti dallo svolgimento di attività di qualsiasi tipo svolte nei confronti di soggetti non aventi sede legale nel territorio dello Stato. Il divieto di cui al precedente periodo, non si applica alle attività svolte nell’esercizio dei propri compiti istituzionali”. In, “i soggetti cui al comma precedente sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione le eventuali onorificenze loro concesse da Stati esteri”.