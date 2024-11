Ilfattoquotidiano.it - Manovra di bilancio, l’accusa del WWF: “Mancano tutela dell’ambiente, transizione ecologia e prevenzione dei rischi climatici”

di WWF ItaliaSe ladidel 2024 segnava una battuta d’arresto sulle politiche ambientali, quella del 2025 non mostra alcun segnale di miglioramento.Sulle politiche ambientali la parola d’ordine sembra essere “definanziamento”. Rispetto al 2024, il disegno di legge2025-2027 fa registrare per il Ministeroun decremento del 9,4% (in termini assoluti -346,9 milioni). Una diminuzione delle spese in conto capitale che prosegue ulteriormente negli esercizi successivi fino ad arrivare nel 2027 a -38% rispetto al 2024.Sconcertante, dato anche il contesto sociale, il taglio di 4,6 miliardi di euro in 6 anni del “Fondo Automotive”. Una scelta che, colpendo laambientale e sociale verso una mobilità a zero emissioni, mette ao il destino di migliaia di lavoratori e lo stesso futuro del settore in Italia.