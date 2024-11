Iodonna.it - Lo stile di Paul Mescal, che riscrive le regole del menswear

Fino al 2020, quando ha conquistato il ruolo da protagonista nella mini serie Hulu Normal People tratta dall’omonimo successo letterario di Sally Rooney,era pressoché sconosciuto. Oggi, con una nomination come miglior attore protagonista agli Oscar 2023 e due ai BAFTA Film Awards nel 2023 e nel 2024, è tra gli attori più richiesti del settore. Tanto da essere stato scelto come Lucius ne Il Gladiatore II, dal 14 novembre al cinema. La chiave del suo successo? Doti attoriali impeccabili, una sensibilità che buca lo schermo e unoche piace alla Gen Z, nostalgico e molto british. Jeans larghi: come abbinarli cona 50 anni X Il sapiente mix&match di capi sartoriali e must-have della moda casual da tifoseria calcistica inglese lo ha reso un’icona dimaschile moderna, amata tanto sul grande schermo quanto sui social.