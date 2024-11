L’audizione Ue di Teresa Ribera diventa un processo sulle alluvioni di Valencia L’attacco di Vox | È lei la responsabile

Leggi l'articolo completo su Open.online

Da Bruxelles – Doveva essere una delle pedine intoccabili della nuova squadra di Ursula von der Leyen, ma anche la sua conferma ora è in bilico a causa dei veti incrociati dei gruppi politici.è la candidata dal governo spagnolo are vicepresidente esecutiva della Commissione europea e commissaria a una Transizione pulita, giusta e competitiva. In altre parole, sarà lei a custodire e portare avanti il Green Deal, quel pacchetto di politiche per l’ambiente e per il clima pensate per rilanciare l’economia europea nel segno dell’ecologia e della sostenibilità.di, che si svolge in contemporanea con quella della finlandese Henna Virkkunen, chiude il round di audizioni dei ventisei commissari-designati.La polemica con Vox suNeanche il tempo di finire il discorso introduttivo, chefinisce sotto una pioggia di critiche dai banchi della destra per quanto accaduto acon le devastantidelle scorse settimane.