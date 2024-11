Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini cade a Ravenna. Primo ko, ma resta in vetta

Prima battuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley femminile di serie B1, è capitolata al tiebreak in casa di una Olimpia Teodoratenace e gagliarda, dopo due ore e un quarto di gioco (25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13). Alle bianconere non sono infatti bastati i 20 muri punto messi a segno per compensare un attacco meno incisivo del solito, spuntato anche per via di una Benazzi sottotono a causa di un risentimento al ginocchio. La partita. Ilset è un giro sulle montagne russe: Cesena allunga con la pipe di Benazzi (2-6), Melandri mura la dirimpettaia (7-11) e Vecchi piazza un buon pallone in mezzo al campo (14-19), dopo di che sul 16-21 si spegne la luce,schiaccia l’acceleratore (21-21), l’opposto Casini sbaraglia la difesa bianconera e finisce 25-22.