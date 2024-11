Tuttivip.it - “La verità è che Enzo Paolo…”. Grande Fratello, dopo la sua uscita nella Casa parlano

Nel giardino della, Mariavittoria e Jessica si lasciano andare a un momento di commozione, incapaci di trattenere le lacrime per l’temporanea diPaolo Turchi. La sua assenza sembra aver creato un vuoto emotivo, risvegliando in loro un affetto profondo e una stima sincera per il coreografo, che nelle settimane trascorse insieme è diventato un punto di riferimento.“è la persona di cui mi fido di più”, esclama Mariavittoria con emozione. Per lei, la capacità unica diPaolo di cogliere il carattere delle persone a prima vista è un dono raro che ha imparato ad apprezzare e a custodire. Sentendo la sua mancanza, lo descrive come una figura paterna, confidando la sua preoccupazione per come lapotrebbe cambiare senza la sua presenza rassicurante e il suo equilibrio.