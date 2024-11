Velvetmag.it - La passeggiata con Fido: stress o relax per il cane?

Leggi su Velvetmag.it

Un momento prezioso per la salute dele per la relazione si trasforma inper quasi il 30% dei cani: ecco perché e come evitarlo con i consigli del Medico Veterinario Esperto in Comportamento.In autunno, con le che temperature scendono, le piogge più frequenti e le giornate più corte, diventa più difficile uscire conper lunghe passeggiate. È però importante che la frequenza e la durata delle uscite non cambino: la, ha un impatto profondo non solo sulla salute fisica ma anche sul benessere emotivo delanche se, in diversi casi, può diventare una fonte dicon il@Pixabay – VelvetMagL’importanza delle passeggiate per ilDall’indagine Try & Love, promossa da Ceva Salute Animale su un panel di 40 educatori, istruttori cinofili e medici veterinari che ha coinvolto su 105 cani, sono emersi dati e risultati molto rilevanti sul benessere del