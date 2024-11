Iltempo.it - "Il partito davanti all'interesse collettivo": Meloni ringrazia Fitto e inchioda il Pd

Rispondere concretamente alle sfide demografiche e offrire valide opportunità a tutti, a partire dai giovani, grazie al cosiddetto "approccio basato sul territorio". Sono queste le intenzioni espresse con chiarezza da Raffaele, commissario italiano designato per la prossima Commissione Europea, nelle osservazioni introduttive all'audizione di conferma al Parlamento europeo. "Voglio essere chiaro: non sono qui per rappresentare unpolitico, non sono qui per rappresentare uno Stato membro, sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa", ha scanditondo il governoe la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen. Stasera è la premier stessa a intervenire. Dopo essersi complimentata con"per la competenza che ancora una volta ha dimostrato nell'audizione di stamattina al Parlamento Europeo.