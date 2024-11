.com - “I giovani non conoscono più le parole di Dante e Leopardi”: l’allarme della Crusca

(Adnkronos) – Non dite aiitalianicome “lumi” per occhi o “mesto” per triste: rischiate di non essere compresi. “Il lessicotradizione poetica italiana – dice all’Adnkronos Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia– si è conservato praticamente immutato dae Petrarca fino a, qualcosa D’Annunzio, l’ultimo grande autore legato a questa tradizione è Umberto Saba. Oggi però questo lessico effettivamente è più o meno uscito dallo stesso linguaggio poetico e quindi anche dalla competenza passiva dei”, evidenzia. Dovrebbero impararlo a scuola, avverte il presidente, “leggendo le poesie dei secoli passati, ma questa lettura è sempre meno frequente”. A riprova, cita il caso di una studentessa delle medie che, leggendo il verso ‘siede con le vicine sulla soglia a filar la vecchierella’, aveva interpretato ‘filar’ come l’atto di guardare, ignorando il significato tradizionale.