Tuttivip.it - “Ha dormito con lui”. Grande Fratello, hanno scoperto Federica. E in casa sta per scoppiare il caos

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

Martedì 12 novembre, Stefano Tediosi farà il suo ingresso nelladel, dove troveràPetagna e Alfonso D’Apice, i protagonisti di una vicenda sentimentale che ha catturato l’attenzione dei fan. La notte prima della puntata, però, i due ex fidanzaticondiviso il letto, un gesto inaspettato che Javier Martinez ha rivelato agli altri concorrenti. Con l’ingresso di Stefano, il triangolo che ha caratterizzato l’ultima edizione di Temptation Island si completerà, portando nuove dinamiche e tensioni nella.In un video diventato virale su X, Javier racconta a Mariavittoria l’accaduto, rispondendo alla sua curiosità su cosa avesse disturbato il sonno del gruppo: “Eranoe Alfonso, cheinsieme.” La notizia ha colto di sorpresa gli altri, poiché non era mai successo che i due ex si riavvicinassero così apertamente.