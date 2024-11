Gaeta.it - Eventi imperdibili per una settimana bianca nelle Dolomiti: cultura, sport e divertimento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Scoprire ledurante l’inverno significa immergersi in un mix di attivitàive eli. Durante i mesi di gennaio e febbraio, numerosisi alternano in queste spettacolari montagne, attirando turisti e appassionati da tutto il mondo. Non solo sci e snowboard, ma anche manifestazioni artistiche eive faranno da cornice a unaindimenticabile.Le maratone di sci di fondoUn evento da non perdere è la 3 Zinnen Ski-Marathon, programmata per l’11 e 12 gennaio. Si tratta della maratona di sci di fondo più antica e lunga dell’Alto Adige, che vedrà più di cento atleti competere in uno spettacolo di abilità e resistenza. I partecipanti attraverseranno i pittoreschi comuni di Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braies, mettendo alla prova le loro capacità sciistiche in entrambe le modalità: stile classico e skating.