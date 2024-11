Quotidiano.net - Esce “Intermezzo” in italiano. Tra i giovani è Rooney-mania

Firenze, 12 novembre 2024 –oggi in Italia “”, l’ultimo attesissimo romanzo dell’autrice irlandese Sally. Pubblicato per Einaudi, il libro arriva finalmente in libreria in, tradotto da Norman Gobetti, anche se l’hype era talmente tanto che molti fan l’hanno acquistato in lingua originale settimane fa. Una delle autrici più lette dai Millennial e dalla generazione Z,sui social viene definita la “Taylor Swift dei libri”: migliaia di video sul Booktok e altrettanti post su Instagram vedono iparlare di lei, discutere i suoi libri e le relazioni tra i suoi personaggi con cui è così facile identificarsi. Insomma, siamo nel bel mezzo di quella che il Guardian ha definito una “”: secondo il quotidiano britannico infatti, “” è “il fenomeno letterario del decennio”.