Equilibrio in Serie A | sei squadre in due punti non si vedevano da 40 anni

Gli ultimi campionati diA hanno visto trionfarecon una netta distanza dalle inseguitrici: lo Scudetto, nelle ultime quattro stagioni (tranne nel 2021-22, quando la distanza tra prima e seconda fu di due), è finito nelle bacheche diche hanno dominato il campionato.Nella stagione attuale, però, queste esclusività per la lotta Scudetto non sembra essere così certa. A 12 giornate dall’inizio, inA domina un grandein vetta: e le proiezioni per la vittoria finale crollano. Ecco lo scenario.Unche manca da 40Con il pareggio tra Inter e Napoli, le vittorie di Atalanta, Fiorentina, Lazio e Juventus, la classifica diA di accorcia: in vetta ci sono seiin due. Uno scenario che – come si legge sul Corriere della Sera – non si verifica da 40, quando ancora c’erano i duee lepartecipanti erano 16.