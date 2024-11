Gaeta.it - Clint Eastwood al suo meglio: ‘Giurato Numero 2’ promette una riflessione profonda su giustizia e moralità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Prossimamente nelle sale cinematografiche,2’ segna un potenziale addio dial cinema, rappresentando un viaggio emozionante che esplora temi di colpa e. Questo film, in arrivo il 14 novembre distribuito da Warner Bros, si rivela un’opera avvincente capace di catturare l’attenzione e stimolare la, mantenendo l’interesse dello spettatore senza il ricorso a effetti speciali, ma grazie a una narrazione avvincente e a personaggi ben costruiti.La trama intricata: giurato teso tra dovere eNel cuore del film troviamo Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult, un ex alcolista con una vita nuova e una moglie in attesa. La sua esistenza cambia drasticamente quando viene convocato come giurato in un caso di omicidio che sembra semplice, ma si complica rapidamente.