Cinque rapine con pistole o fucili tra le province di Latina e Roma | due arresti della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, ladi Stato diha eseguito l’arresto di due cittadini italiani accusati di essere i presunti autori di diverseaggravate e ricettazione. Glisono avvenuti in seguito a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di, collegata a una serie di eventi criminali avvenuti tra maggio e giugno di quest’anno che hanno colpito vari esercizi commerciali nella regione.L’Indagine e i Luoghi ColpitiLe investigazioni, condotte dal DistaccamentoStradale di Aprilia e coordinate dalla ProcuraRepubblica locale, hanno portato alla luce un totale dicommesse nel territorio di Aprilia, Anzio e Nettuno. Gli individui arrestati, M.A. e D.F., entrambi del 1991 e residenti ad Aprilia, sono sospettati di aver orchestrato attacchi ai danni di vari esercizi, tra cui il bar dell’area di servizio Fiamma 2000, il distributore di carburante IP sulla SS 148 Pontina in località Campoverde, il bar dell’area di servizio Smaf sulla via Nettunense ad Anzio, e la pizzeria Sampei di Nettuno.