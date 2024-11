Spazionapoli.it - “Ci avete provato!”, lite inedita di Conte in Inter-Napoli

Antoniocome non l’mai visto: le ultime immagini dimostrano il mister piuttosto arrabbiato con gli arbitriNon erano solo tre punti. In campo c’era ben altro e Antoniolo sapeva benissimo.era molto di più di un semplice match per il mister azzurro. Lo scontro con l’ex squadra con cui ha vinto l’ultimo Scudetto; sfida per la vetta della classifica; la volontà di togliersi gli schiaffi presi al Maradona contro l’Atalanta. E la reazione si è vista.Sin dalle prime battute di, il tecnico azzurro ha mostrato tutto il suo nervosismo nei confronti del guardalinee per un fischio non ap: “Che fallo è questo?”. Nel primo tempodà persino indicazioni ai suoi calciatori sulla postura e su come passare il pallone. Attentissimo a tutti i dettagli.