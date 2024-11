Puntomagazine.it - Attesi a Roma 2mila oculisti per il 15esimo congresso nazionale

, Balestrazzi: “Sarà un opportunità di formazione e confronto sulle ultime innovazioni”– Dalle ultime innovazioni nella chirurgia oftalmoplastica alla gestione delle complicanze della chirurgia della cataratta, dalle malattie sistemiche con coinvolgimento oculare fino al trattamento del glaucoma nelle donne e nei giovani. Ma ancora: ambliopia (‘occhio pigro’) nei bambini, terapie per la cura del cheratocono, estetica perioculare, problematiche corneali, malattia dell’occhio secco, prevenzione e trattamento della miopia e misure correttive per la presbiopia. Spazio, inoltre, alla chirurgia in diretta, con interventi di live surgery di sostituzione del cristallino per il trattamento della cataratta e interventi sulla retina.Sono i temi al centro delAIMO (Associazione Italiana Medici), il terzo organizzato in collaborazione con la S.